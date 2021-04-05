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Gülşen'in mini şortlu ev hali pozu olay oldu

Yeni şarkısı için heyecanlı olan Gülşen'in Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" notu ile paylaştığı poz olay oldu.

Karantina döneminde sosyal medyadaki paylaşımlarını artıran Gülşen son pozuyla olay oldu.

Mini şortlu ev haline "Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" notunu düşen Gülşen olay oldu.

Cüretkar ev hali beğeni toplarken Gülşen'in sütyen tercih etmemesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Mini şortunun üzerine bir hırka giyen Gülşen'e beğeni yağdı.

Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Gülşen son olarak verdiği pozlarla Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti.

Etiketler gülşen poz ev hali
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