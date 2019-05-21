Güzel oyuncu giydiği kıyafet yüzünden bayıldı

Cannes Film Festivali’nin en genç jüri üyesi olan Elle Fanning, dün akşam ünlü mücevher markası Chopard’ın Trophee yemeğine katıldı. Prada markasına ait 1950’lerin balo elbisesinden ilham alınarak hazırlanan bir elbise ile geceye giden 21 yaşındaki oyuncu, görgü tanıklarının iddiasına göre elbise yüzünden bayıldı.

Malefiz’in devam filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşan Fanning, Prada elbise çok dar ve sıkı olduğu için nefes alamamış ve bayılmış. E News’e konuşan bir görgü tanığı, Fanning’in elbisesinde çok sıkı bir korse olduğunu, onun oyuncuyu rahatsız ettiğini, hareket etmekte güçlük çektiğini söyledi.

Bayıldığı sırada ablası Dakota Fanning’in yanında olduğunu da belirten olaya tanık olan kişi, genç oyuncunun bir anda yakındaki bir masaya oturduğunu, ablasının yanında olduğunu ve kardeşinin ayağa kalkması için ona yardım ettiğini söyledi.

Görgü tanığının ifadesine göre, Elle Fanning bayılınca, yakınında oturan Colin Firth, hızla ayağa fırlamış ve genç oyuncuya yardım etmiş. Fanning kendine geldiğinde ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Bayıldım ama her şey yolunda” açıklaması yaptı…