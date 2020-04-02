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  3. 02 Nisan 2020 18:44

Hakan Hatipoğlu karantina sonrası ailesine kavuştu

20 gün önce Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu, koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Hatipoğlu, karantina sürecini doldurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Hakan Hatipoğlu karantina sonrası ailesine kavuştu
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Survivor çekimleri için bir dönem Dominik'te bulunan Hakan Hatipoğlu, herhangi bir rahatsızlığı olamamasına rağmen kendini ev karantinasına almıştı. Eşi ve kızı Lila'yı tehlikeye atmak istemeyen Hatipoğlu, bir süredir izole bir hayat yaşıyordu. Ailesinden ayrı kaldığı için zor günler yaşayan ünlü isim, karantina süresini doldurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hatipoğlu, "Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurtdışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı.

 Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim."

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