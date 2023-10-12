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Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin birlikte rol alacağı Maria'dan ilk görüntüler

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin birlikte rol alacağı Maria'dan ilk görüntüler
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Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı filme ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, yeni filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.

Daha önce Jacqueline Kennedy, Prenses Diana ve Pablo Neruda gibi tarihi figürlerin biyografilerine imza atan yönetmen Pablo Larraín, bu kez de ünlü Yunan soprano Maria Callas'ın hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

 Prenses Diana'nın hikâyesinin anlatıldığı Spencer'ı kaleme alan, Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight'ın bir kez daha Larraín ile işbirliğine giderek senaryosunu kaleme aldığı Maria filmi, ünlü sopranonun çalkantılı hayatının son dönemine odaklanacak.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı filme ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı filme ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

 Maria Callas'a, 2021 yapımı Eternals'tan bu yana ilk kez kamera karşısına geçecek olan Angelina Jolie hayat verirken, Callas'ın evliyken ilişki yaşadığı ve kendisine şiddet ve istismarda bulunan armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırıyor.

 

Etiketler angelina jolie maria haluk bilginer ilk görüntüler maria filmi
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