Haluk Levent bu sefer kendisi için yardım istedi

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden bu kez kendisi için yardım istedi. Levent, 'Haydi şimdi sıra sizde" diyerek hastalığı için yardım istedi.

Twitter'dan bir mesaj yayınlayan AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı, kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir sorun olduğunu belirterek, durum vücuduna yayılmadan tedavisini yaptırmak istediğini söyledi.

Durumun 1 yıldır devam ettiğini ve merhemlerin fayda etmediğini söyleten Levent, takipçilerine "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi.

Levent "Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bi şey var. Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bi yerlere gittim merhemler fayda etmedi. Hadi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor yaa. 1 yıldır kaşınıyor mübarek." dedi.