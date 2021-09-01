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Haluk Levent, koronavirüse yakalandı

Haluk Levent, koronavirüse yakalandı

Müzisyen Haluk Levent, Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, koronavirüse yakalandı.

Levent, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter üzerinden yayınladığı video ile duyurdu.

 Levent, yayınladığı videoda, ''"Canlarım, bugün Moskova'da  Rus Kızıl Ordu ile  provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü  dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok.

Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize'' ifadelerini kullandı.

Etiketler haluk levent korona koronavirüs
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