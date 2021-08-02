Haluk Levent yangın bölgesindeki son durumu böyle anlattı

Sanatçı Haluk Levent, Bodrum’dan paylaştığı videoda, Mazı mahallesini aşarak Çökertme köyünü etkisi altına alan yangına dikkat çekti. Levent, “Havadan destek bekleniyor” dedi.

Sanatçı Haluk Levent, Bodrum’dan paylaştığı videoda, Mazı mahallesini aşarak Çökertme köyünü etkisi altına alan yangına dikkat çekti. Levent, “Havadan destek bekleniyor” dedi.

Bodrum’un Mazı mahallesini aşarak Çökertme köyünü de etkisi altına alarak hızla büyüyen yangın için Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı paylaşımlarla durumun kritikliğini anlatmış, hava desteği talep etmişti.

Saatler süren bekleyişle beraber yangın daha da büyüdü Çökertme'yi içine aldı ve Ören Mahallesi'ne ilerlemeye başladı.

TERMİK SANTRAL TEHLİKEDE

Söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı Bodrum'da alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit edeceğinin anlaşılması üzerine, santralin çevresi kazılmaya başlandı. Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Koordinatörü Rezzan Şebin, herhangi bir tehlikeye karşı santraldaki hidrojen gazlarının boşaltıldığını ve santral personelinin görev başına çağırıldığını bildirdi.

SANATÇI HALUK LEVENT’TEN ÇAĞRI

Sanatçılığı yanında Haluk Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Bodrum’a acil yardım isteğinde bulundu.

Levent, paylaşımında şunları söyledi:

“Evet Bodrumdayız. Şu anda lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş bir şekilde çalışıyor. Ama maalesef yukarılarda, Ören’de, Çökertme’de Mazı’da çok büyük sıkıntılar var. Ve Ören’de termik santrala yakınlaşma durumu var. Havadan destek bekleniyor. Şimdilik bu kadar.”