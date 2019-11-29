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  3. 29 Kasım 2019 17:45

Haluk Levent'e, Emine Erdoğan'dan İngilizce desteği

AHBAP'ın kurucusu ve rockçı Haluk Levent, Yusuf İslam ile sohbet etmek istedi. Levent, İngilizce kendisini ifade edemeyince imdadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yetişti.

Haluk Levent'e, Emine Erdoğan'dan İngilizce desteği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi Hasköy İplik Fabrikasında düzenlenen ödül törenine katıldı.

Ödül töreninin hemen öncesinde verilen yemekte bir görevli, Haluk Levent’in yanına gelerek Yusuf İslam’ın kendisi ile tanışmak istediğini belirtti. Haluk Levent de “Tabii ki” deyip Yusuf İslam’ın oturduğu yere doğru gidip onunla tanıştı ve sohbet etmeye başladı.

Haluk Levent İngilizce olarak bir şeyler anlatmaya çalışırken hemen araya Emine Erdoğan girerek Haluk Levent’in ifade edemediği cümlelerin çevirisini yaptı. Haluk Levent Yusuf İslam’a “Sizin ‘Lisa Lisa’ şarkınızı çok dinlerdim” dedi. Emine Erdoğan da “Evet ben de çok dinlerdim” diyerek sohbete dahil oldu.

 

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