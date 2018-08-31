''Hande Erçel birinci olsun diye çok uğraştım''

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, Teve2'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Esra Sönmezer, Hande Erçel'in şöhret yolculuğunu anlattı.

'O DÖNEM JÜRİYDİM VE ISRAR ETTİM'

Esra Sönmezer, "Hande'nin katıldığı güzellik yarışmasında seçilmesinin sebebi benim. Ben o yarışmada jüriydim ve ısrar ettim. İlla ki Hande olsun diye. Birinci de oldu zaten. O dönem bir kanalda magazin programı yapıyorduk. Tacıyla programımıza konuk oldu. Daha sonra 1-2 ay magazin programı sundu bizim kanalda. Birden ortadan kayboldu, sonra dizilerle çıktı piyasaya." şeklinde konuştu.