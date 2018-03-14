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  3. 14 Mart 2018 16:39

Hanife bıçak altına yattı

Zuhal Topal ile şöhreti yakalayan Hanife estetik yaptırdı.

Hanife bıçak altına yattı
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Zuhal Topal'ın evlilik programı yayınlandığı dönemde kendisine eş arayan Hanife, şöhreti yakalamıştı. Estetik yaptıran Hanife, başka biri oldu

Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hala sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

DUDAKLARINA SİLİKON YAPTIRDI

Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi. Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok." dedi.

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