''Harry Potter'' dizi oluyor

WarnerMedia, HBO Max’te yayımlanacak bir “Harry Potter” dizisi hazırlamak için senaristlerle görüşmeye başladı.

HBO Max’i kullanıcılar için daha cazip bir platform hâline getirmek için önemli yatırımlar yapmaya devam eden WarnerMedia, şimdi de “Harry Potter” evrenine yöneliyor.

FilmLoverss’ın The Hollywood Reporter’dan aktardığı habere göre, HBO Max, live-action bir “Harry Potter” dizisi için hazırlıklara başladı. Stüdyonun bu evrende geçecek ilk live-action dizi için senaristlerle görüştüğü, ortaya bir “Harry Potter” dizisi çıkarmanın yollarını aradığı belirtiliyor.

Kısa süre önce de “Game of Thrones” evreniyle ilgili de benzer haberler ortaya çıkmış, stüdyonun senaristlerle görüşerek bu evrende geçecek dizi fikirlerini dinlediği belirtilmişti. Üst üste gelen bu haberler, WarnerMedia’nın elindeki franchise‘ları HBO Max’ya fayda sağlayacak şekilde kullanmak için somut adımlar atmaya başladığını gösteriyor.

HBO Max ve WarnerMedia şimdilik böyle bir projenin varlığını reddediyor olsa da, The Hollywood Reporter gibi güvenilir bir kaynağın stüdyonun bu açıklamasını özellikle belirttiği hâlde bu haberi paylaşması, bu duyumu güvenilir kaynaklardan aldıklarını düşündürüyor.

Henüz ortada somut bir proje olmadığı için, ortaya nasıl bir dizinin çıkacağını kestirmek mümkün değil. Ancak bunun “Harry Potter” kitaplarının doğrudan bir uyarlaması olmayacağı varsayılabilir. Bu noktada, Warner Media.’nın “Harry Potter”ın büyülü evreninde geçen ve bu evrenin farklı köşelerinden ya da dönemlerinden hikâyeler anlatan bir dizi hazırlayacağı tahmin ediliyor.

“Harry Potter” dizisine dair akıllardaki en önemli sorulardan biri ise J.K. Rowling’in bu projede nasıl bir rol üstleneceği. Rowling’in WarnerMedia ile olan anlaşması, stüdyonun yazarın izni olmadan bu evrende geçen film veya diziler hazırlamasına izin vermiyor. Nitekim “Harry Potter” evreninde geçen “Fantastik Canavarlar” (Fantastic Beasts) filmlerinin başında da Rowling bulunuyor. Bu filmlerin senaryolarını da kendisi kaleme alıyor. Bu da “Harry Potter” evreninde geçecek bir dizinin hayata geçirilmesi için Rowling’in mutlaka işin içinde olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak yazarın son dönemde transfobik açıklamalarıyla gündeme gelmesi ve pek çok kişi nezdinde saygınlığını yitirmiş olması Rowling’in parçası olduğu bir dizinin nasıl karşılanacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor.