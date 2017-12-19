Hayta İsmail: ''Gaza geldim''

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman ve kendisinden 39 yaş küçük eşi Kader Kaynak ilk kez canlı yayına çıktı. Arıman, gündem yaratan evlilikleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

'Hababam Sınıfı' filmlerinde 'Hayta İsmail' rolüyle akıllara kazınan 62 yaşındaki Ahmet Arıman, geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki sevgilisi Kader Kaynak ile evlendi. Ancak Kaynak'ın eski eşi Tarık Aydın; Arıman'ın dört yıllık eşini kandırdığını iddia etti.

Ahmet Arıman, TV 8'de Gel Konuşalım'a katılıp ilginç açıklamalarda bulundu. Program yorumcusu Hakan Ural'ın 'sen de hiç 62 göstermiyorsun' yorumu üzerine Arıman: "Eşim de öyle söyledi ben de gaza geldim" dedi.