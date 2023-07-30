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  3. Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan anlaşma! 25 milyon lira kazanacak

Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan anlaşma! 25 milyon lira kazanacak

Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan anlaşma! 25 milyon lira kazanacak
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar, daha önce marka yüzü olduğu mücevher markasıyla 25 milyon TL'lik anlaşmaya imza attı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kusursuz fiziği ile genç kızlara adeta taş çıkarıyor.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Avşar, cesur pozlarıyla da gündem oluyor.

Öte yandan dobralığı ve özel hayatıyla da zaman zaman eleştirilerin odağında olan Avşar, yıllara meydan okuyor.

Marka yüzü oldu
Yoğun bir konser takvimi bulunan Avşar kızı aynı zamanda marka yüzü olmayı da tercih ediyor.

Geçtiğimiz yıl yüzü olduğu mücevher markası ile yeniden anlaşmaya varan şarkıcı, dudak uçuklatan bir ücrete imza attı.

25 milyon TL'lik anlaşma
Avşar, adını taşıyan özel tasarım mücevherlerin de satışa çıkacağı anlaşmadan 25 milyon TL kazanacak.

Etiketler hülya avşar mücevher marka yüzü reklam
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