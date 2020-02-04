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  3. 04 Şubat 2020 15:56

İbo'dan çok sert sözler: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım!'' ifadelerini kullandı.

İbo'dan çok sert sözler: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti. Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Tatlıses, isim vermeden medyan okudu.

İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN O MESAJI
Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür, hem boğarım! Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! Bu sözlerimi yakınlarımla alakalı değildir . Hedeflerim bellidir. Yakınlarım da bilirler bunca yıldır bütün afetleri içimde biriktirmiş volkan gibiyim patlayabilirim! Bu arada Şehitlerimize ALLAH’tan rahmet dilerim, yakınlarına sabır dilerim başımız sağ olsun TÜRKİYEM !

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ibrahim tatlıses , sosyal medya , ınstagram
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