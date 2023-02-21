İbrahim Tatlıses 5 evinin kapılarını depremzedelere açtı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kahramanmaraş depremi sonrası depremde zarar gören vatandaşlar için Bodrum'da bulunan 5 evininin kapılarını açtı..

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu.

Son yılların en büyük deprem felaketleri arasında yer alan Kahramanmaraş depremi Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te büyük hasara yol açtı.

Depremin ardından depremzedeler için çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmeye başladı.

Son olarak başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyasına ünlü isimlerden destek gelmeye devam ediyor.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Evim Yuvan Olsun kampanyası aracılığıyla Bodrum'da bulunan 5 evinin kapılarını depremzedelere açtığını belirtti.

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada "Evim Yuvan Olsun Kampanyası’na katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum’daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın." ifadelerine yer verdi.