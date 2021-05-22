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İbrahim Tatlıses'e dava şoku: 4 yılla yargılanacak

İbrahim Tatlıses'e dava şoku: 4 yılla yargılanacak

Uzun yıllar Tatlıses TV'de görev yapan Akbay Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesajı attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açtı.

İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, şimdi Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

 

Uzun yıllar Tatlıses TV'de görev yapan Fulya Akbay, suçsuz olduğunu söylemişti.

Etiketler dava ibrahim tatlıses tehdit
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