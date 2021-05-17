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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız süper minisiyle olay oldu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız süper minisiyle olay oldu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Alaçatı'da tatil sezonunu açarken verdiği poz ile olay oldu.

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyayı sallamıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

 

Yıldız o gün verdiği pozlara yenisini ekledi. Alaçatı sezonunu açan Yıldız'ın paylaşımlarına beğeni yağdı. Süper minisiyle verdiği pozuna yorum yağan Yıldız hayranlarını mest etti.

 

Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmemişti.

Etiketler ayşegül yıldız ibrahim tatlıses mini
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