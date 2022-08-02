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İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'den kötü haber

İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'den kötü haber

Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı.

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum Amerikan Hastanesi’ne başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.

Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

 

 

Etiketler fahriye evcen koronavirüs karan özçivit
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