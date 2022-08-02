İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'den kötü haber
Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı.
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum Amerikan Hastanesi’ne başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.
Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.
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