İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü soyundu, ortalık karıştı

Ekranların sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün iç çamaşırlı pozları sosyal medyada olay oldu.

İnci Taneleri'nin Dilber'i ve ekranların güzel ve başarılı ismi Hazar Ergüçlü de sosyal medyada iç çamaşırıyla poz veren ünlüler arasına katıldı.

Hem dizideki karakteri hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu son zamanlarda sosyal medyadaki "iç çamaşırlı poz" akımına katıldı.

Instagram hesabından peş peşe karelerini paylaşan Ergüçlü'nün iç çamaşırlı halleri gündem oldu.

Siyah iç çamaşırıyla ayna karşısına poz veren Hazar Ergüçlü mankenleri kıskandıran fit fiziği ile dikkat çekti.

İşte Hazar Ergüçlü'nün o pozu: