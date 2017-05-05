İnternet dizisi Görünen Adam’ın fragmanı yayınlandı

Özellikle Leyla ile Mecnun’un başarısının ardından Türkiye’de çok daha geniş kitlelerce ismi duyulan ve son zamanlarda nevi şahsına münhasır sinemasıyla büyük övgü toplayan Ünlü, ara vermeden üretmeye devam ediyor. Ulan İstanbul dizisindeki rolüyle tanıdığımız Erkan Kolçak Köstendil’in başrolünde yer aldığı dizide yine daha önce Ünlü filmlerinden alışık olduğumuz Osman Sonant da yer alıyor.

Sadece Youtube üzerinden yayınlanacak olan dizinin fragmanı da epey dikkat çekeci ve hareketli. Onur Ünlü filmlerinden alıştığımız fantastik ögelerin yer aldığı fragmanda yine birçok Ünlü filminde olduğu gibi komedi, aksiyon ile harmanlanmış gibi duruyor.

Hikaye hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, proje ilk kez 2015 yılında Eflatun Film’in sosyal medya hesaplarından duyurulmuş, sonra nedenini bilmediğimiz bir şekilde rafa kaldırılmıştı. O dönem, senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı söylense de, bugün yayınlanan fragmanda senaryo da Onur Ünlü’ye ait gözüküyor. Hatta, o dönem Osman Sonant’ın yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan da sosyal medyadan projeye destek vermiş, Ali Atay’ın başrolünde olacağı söylenmişti.

Bu bilgiler ışığında henüz net bir tarih olmasa da Görünen Adam’ın kısa bir süre sonra Youtube üzerinden yayınlanacağını söyleyebiliriz.