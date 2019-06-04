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  3. 04 Haziran 2019 09:36

''İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar...''

Muhafız dizisinin yıldız oyuncusu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, "İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinirim" paylaşımıyla büyük tepki çekti.

''İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar...''
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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul paylaşımı tepki çekti. Ünlü, İstanbul'un fethine işgal kelimesini kullanınca sosyal medya kullanıcıları çileden çıktı.

"İSTANBUL'UN İŞGALİNİ FETİH ZANNEDEN VASATLAR"

Ünlü yönetmen Onur Ünlü yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü, Instagram hesabından "Kimseye tahammül etmek zorunda değilim Kimse de bana tahammül etmek zorunda değil İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinirim" paylaşımıyla büyük tepki çekti.

 

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