  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Şubat 2020 15:24

Jackie Chan'e koronavirüs karantinası

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse çare bulana ödül vereceğini duyuran dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Jackie Chan'e koronavirüs karantinası
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.

TEDAVİ BULANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

"ÖLÜMLE SAVAŞTIKLARINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"
"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
karantina , koronavirüs , jackie chan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM