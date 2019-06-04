Jay-Z dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi oldu

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Forbes, Jay-Z için, "Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması" yorumu yaptı.

Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yatırım yapmıştı.

49 yaşındaki müzisyenin yatırımlarının bir kısmı şöyle:

* Müzik sektöründe 75 milyon dolar

* Armand de Brignac şampanya ve D'Usse konyak şirketlerinde 410 milyon dolar

* Uber'de 70 milyon dolar

* New York ve Los Angeles'ın popüler noktalarında mülkler

* Tidal müzik servisinde 100 milyon dolar

* 50 milyon dolarlık sanat koleksiyonu

Beyonce'nin servetinin ise 335 milyon dolar olduğu, bunun çoğunun müzikten ve reklamdan geldiği tahmin ediliyor. Çiftin toplam serveti birkaç yıldır bir milyar doların üzerindeydi.

Bir şarkısında "Ben iş adamı değilim, iş benim adamım" diyen Jay-Z, Forbes dergisine göre eğlence sektöründen çıkan birkaç milyarderden biri oldu.

Jay-Z, Forbes'un son kapağında kapağında bir diğer milyarder Warren Buffet ile birlikte yer alıyor. 89 yaşındaki Buffet 2010 yılında dergiye Jay-Z hakkında, "Jay benim seslenebileceğimden çok daha fazla insana sesleniyor. Gençlerin onu örnek alması lazım" demişti.





