Juliette Binoche hayran bıraktı

Sinemada 30 yılı geride bırakan kariyeriyle "yaşayan efsaneler" arasına giren oyuncu Juliette Binoche, 'Vision' filmiyle İspanya'da düzenlenen 'San Sebastian Film Festivali'ne konuk oldu.

Juliette Binoche, filmin festival kapsamında yapılan galasında kırmızı halıya çıktı. Ayak bileklerine kadar uzanan, siyah şeritli beyaz bir elbise giyen 54 yaşındaki Binoche, gala gecesinin en çok dikkat çeken konuğu oldu.

Bazı hayranları Johnny Depp ile birlikte rol aldığı 'Çikolata' filmine gönderme yaparak, "Çikolatayı sevme sebebimsin. İkiniz o filmde efsane gibiydiniz" yorumları yaptı.

Juliette Binoche, San Sebastian Film Festivali kapsamında gösterilen 'Vision', adlı filmde Masatoshi Nagaze, Min Tanaka gibi oyuncularla kamera karşısına geçiyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Naomi Kawase oturuyor.

