''Kadir İnanır bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir''

Yeni albümü ‘Devir Değişti’ hakkında konuşan sanatçı Çelik, “Tüm şartlar, akış, terminoloji, insanlar, toplum, müzik anlayışı değişti. Sözleşmeler bile değişti. Devir de değişti. E tabii ben de değiştim. Siyaset, ekonomi, sanat, spor değişti. Bu değişimler her şeyi etkiledi” ifadelerini kullandı.

Çelik, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu. Cimin’in soruları ve Çelik’in cevapları şöyle:

“SİSTEMLE UYUMLU YAŞAYACAK BİRİ DEĞİLİM AMA ŞİMDİ DALGALANDIM DA DURULDUM”

O dönem yaşadığınız iniş çıkışları merak ediyorum.

İnişler genel olarak başlangıçta olmaz. Doğal olarak ben de hep çıkıştaydım. Ayaklarım yere değmiyordu. Zaten kişilik olarak da pek standart biri olduğum söylenemez. Uydum zamanın akışına! Kibir bir sanatçıdaki olmazsa olmaz yakıttır. Kibir insanı çok yükseğe çıkarır ve oradan aşağı atar. Bu düşme kalkmalarda gerçek kişiliğinizi bulursunuz, dostlarınızı seçersiniz, daha verimli hale gelirsiniz. Sonra sistemle uyumlu yaşayacak biri olmadığımı fark ettim. O dönem çok agresif mücadelelerle geçti ve şimdi dalgalandım da duruldum.

“YENİ NESİL AŞK, EGONUN SAHİP OLACAĞI BİR NESNEDİR”

Bugün neden arasak da 90’lardaki o ruhu bulamıyoruz?

İdeolojik bir dönüşüm yaşanıyor. 90’lardaki nesil, 12 Eylül öncesi durumu yaşamış kavramış ve etkilenmiş. Yokluğu bilir, fedakar ve vefalıdır. Neoliberal akıl ile tanışan nesil, doğası gereği sahip olmayı bilir! Yeni nesil aşk, egonun sahip olacağı bir nesnedir. 90’lardaki şarkılar “Ben senin için ölürüm” derken neoliberal akım etkisi altındaki neslin şarkıları “Benim için yapacakların neler?” içeriklidir. Bu noktada ruhtan söz etmek pek mümkün değil ve doğal olarak bu sürecin toplumsal sonuçları da vardır.

90’lardan bugüne müzik dünyasında neler değişti?

Tüm şartlar, akış, terminoloji, insanlar, toplum, müzik anlayışı değişti. Sözleşmeler bile değişti. Devir de değişti. E tabii ben de değiştim. Siyaset, ekonomi, sanat, spor değişti. Bu değişimler her şeyi etkiledi.

YILLAR SONRA GELEN ‘DEVİR DEĞİŞTİ’ ALBÜMÜ

Müzik kariyerinizde 35 yılı geride bıraktınız ve sevilen efsane şarkılarınızı çok iyi isimlerin söylediği bir albüm hazırladınız. Ne hissediyorsunuz?

Müthiş bir proje oldu. Arpej Yapım bu işi baştan sona yapılandırdı ve yönetti. Umut Kuzey müthiş biri. Beş senelik bir düşünce süreci ve yapılanma sonrasında ortaya ‘Devir Değişti’ albümü çıktı. Sadece fikir aşaması iki yıl sürdü. Nihai noktaya gelindiğinde ve albümün fikir olarak bütünlüğü sağlandığında İskender Paydaş’a teslim ettik ve ortaya çıkan iş, ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösteriyor.

Sanatçıları ve repertuarı nasıl belirlediniz?

Her sanatçının kendine has duruşu, bir dünya görüşü, çok iyi bir müzik kariyeri olmalıydı. Her biri şarkıları okuduğunda kendinden bir şey katmalı ve ona ait bir yorum ortaya çıkmalıydı. Fatih Erkoç, Cem Adrian, Halil Sezai, Rubato, Pamela, Oğuzhan Uğur, Emre Aydın, Can Gox, İskender Paydaş Orkestrası, Gülçin Ergül ve Umut Kuzey…Farklı yorumlar, farklı kişilikler, farklı kariyerler… Ve sonuç muhteşem! Şahane bir albüm oldu. İkinci albüm de yapılacak. Gerisini siz düşünün.

KADİR İNANIR BİR KADINI TACİZ EDEN VE BU ADİ SUÇTAN HÜKÜM GİYEN BİRİDİR

Sizi bulmuşken geçmişe dönmeden edemeyeceğim. Geçmişte dizi çekimleri sırasında eşiniz Buket Saygı’ya sözde motivasyon mesajları atan Kadir İnanır’ın karşısına dikilip Kadirzm’in temel ilkelerini derinden sarsmıştınız. O günleri hatırladığınızda ne hissediyorsunuz?

Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz! Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir. Hapis cezası, bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi. Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım, bir daha yapmamasını sağladım, başkalarının zarar görmesini engelledim! Toplum buna destek verir mi, vermez mi umurumda değil, 100 kere olsa yine aynısını yaparım.

