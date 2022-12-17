Kanser tedavisi görüyordu... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Savoy Brown grubunun solisti Kim Simmonds, 75 yaşında hayatını kaybetti. Simmonds, grubun hayatta kalan son üyesiydi.
Beatles'tan sonra gelen Savoy Brown grubunun solisti Kim Simmonds, 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Grubun Facebook sayfası üzerinden yapılan açıklamada Simmonds'un, 13 Aralık'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Grup, 55 yılı aşkın bir süredir birlikteydi.
Simmonds, nadir görülen 4. evre taş hücreli kolon kanseriyle mücadele ediyordu.
Asıl adı Savoy Brown Blues Band olan grup 1965 yılında Londra, Battersea'de kurulmuştu. Simmonds, grubun hayatta kalan son üyesiydi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol