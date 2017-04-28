Kara Yazı final yapıyor

Kanal D'nin iddialı dizisi Kara Yazı, final kararı aldı. Kara Yazı 30 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Başrollerini; Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı ve Ushan Çakır’ın paylaştığı, Kanal D'nin iddialı dizisi Kara Yazı, 30 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.



Gümüş, Sıla, Karadayı, Kara Para Aşk, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Melekler Korusun gibi reyting rekortmeni dizileri kaleme alan ünlü senaristler Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kurucusu olduğu Dark Story'nin yapımcılığını üstlendiği Kara Yazı dizisinin günü değişmiş ve pazar günleri yayınlanmaya başlamıştı.