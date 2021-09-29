Katie Price, İngiltere'de tutuklandı!
Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen reality show yıldızı Katie Price, geçirdiği kaza sonrası tutuklandı.
Katie Price (43), İngiltere'nin güney doğusundaki Sussex vilayetinde ölümden döndü. Alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan Price, trafik kazası geçirdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Price'ın olay yerinde polise, "Uyuşturucu kullandım, araba kullanmamalıydım, itiraf ediyorum" dediği belirtildi.
Sussex Polisi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yıldızın tutuklandığını duyurdu.
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