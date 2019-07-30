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  3. 30 Temmuz 2019 11:04

Kavgalı rap'çiler Ben Fero ve Norm Ender aynı sahnede

Türk rap'inin iki ismi Ben Fero ile Norm Ender Azmak Fest'te aynı sahneyi paylaşacak. Ancak herhangi bir gerginlik çıkmaması için ikilinin konserleri iki ayrı güne alındı.

Kavgalı rap'çiler Ben Fero ve Norm Ender aynı sahnede
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Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” sözleriyle Ben Fero’yu hedef almıştı.

Norm Ender ile Ben Fero Marmaris Saklıköy’de 30 Ağustos-1 Eylül’de yapılacak Azmak Fest’te sahne alacak. Tatsızlık çıkmaması için rap’çilerin konserleri iki ayrı güne alındı.

Öte yandan rap'çilerin savaşı, Ceza, Ezhel, Killa Hakan ve Ben Fero'nun 'Fight Kulüp' şarkısıyla daha da kızıştı.

'BEĞENMEDİM'

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısına yanıt olarak algılanan 'Fight Kulüp' şarkısı birkaç saat içinde Twitter'da trend topic listesinde zirveye oturdu. Norm Ender'i sevenler ise şarkıyı 'Beğenmedim' yağmuruna tuttu.
 

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