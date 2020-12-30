Kemal Doğulu'nun yerine gelen isim belli oldu

Ekranların sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'ya jüri üyelerinden olan şarkıcı ve kuaför Kemal Doğulu, programa veda etti. Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yeni bir programa başlayacak.

Kemal Doğulu'nun ardından boşalan jüri koltuğunu ünlü isim Hande Acar doldurdu. Doğulu'nun koltuğuna oturan Hande Acar, sosyal medyada merak konusu oldu.

Hande Demir Acar, bugün itibarıyla Doya Doya Moda'ya konuk jüri üyesi olarak katıldı ve Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturdu. Jüri üyeleri Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez birlikte artık Hande Demir Acar da yer alacak.

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Hande Acar kimdir?

Hande Acar, 1984 yılında dünyaya geldi. Hande Acar,'ın annesi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Revan Sadıkoğlu.

Işık Lisesi mezunu olan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nde lisansını tamamladı. 22 yaşındayken üniversitedeyken aşık olduğu, İşadamı Erdinç Acar ile hayatını birleştirdi.

Hande Demir ile Erdinç Acar, 2006’da nikah masasına oturmuş, 2010’da boşanmıştı. 2011’de ikinci kez evlenen ve üç çocuğu olan çift, tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.