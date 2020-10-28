Kim Kardashian doğum gününü özel ada kiralayarak kutladı

Reality yıldızı Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı. Kardashian, ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığı 40’ıncı yaş gününe Boeing 777 model bir uçakla gitti.



Özel bir ada tutan Kardashian’ın tüm konuklarına özel villalar verildi.

TMZ’ye konuşan kaynaklar, Kardashian’ın daha önce Koronavirüs vakası görülmeyen bir ada seçtiği ve konuklardan gelmeden 2 hafta önce izole olur test olmalarını istediğini söyledi.



