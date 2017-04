Kim Kardashian hüngür hüngür ağladı

Kardashian ve Jenner ailesinin günlük yaşantılarını konu alan 'Keeping Up With The Kardashian' şovunun son bölümüne, Kim Kardashian’ın gözyaşları damgasını vurdu.

Yeni bölümde; dünyaca ünlü magazin yıldızı, Kasım 2016'da sinir geçirip hastaneye kaldırılan eşi Kanye West’in haberini aldı. Paris’te yaşanan soygun sonrası kötü günler geçiren Kardashian, eşinin hastaneye kaldırıldığını öğrendiği an gözyaşlarına boğuldu.

O dönem ikili hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmış, 36 yaşındaki yıldızın eşini terk edip annesinin evine yerleştiği ileri sürülmüştü.