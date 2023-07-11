Kısmetse Olur Melis'e canlı yayında darp!

Kısmetse Olur programında ünlenen Melis Buse Betkayan, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında 3 kadının saldırısına uğradı.

Kısmetse Olur programının ilk sezonunda tanınan Melis Buse Betkayan, Dilan Polat'ın eski eşi Engin Polat ve üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile gündeme gelmişti. İddiaların ardından TikTok'ta canlı yayın yapmaya devam eden Melis Buse Betkayan, canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.

Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi.

Betkayan'ın olduğu iddia edilen darp raporu paylaşılırken, Betkayan da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İşte Melis Buse Bertkayan'ın o açıklaması:

'Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!'