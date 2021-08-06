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Koronavirüs aşısı olan Tarık Mengüç, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Tarık Mengüç, koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç telefonla konuğu olarak katıldığı, bir radyo programında korona virüse yakalandığını açıkladı. Mengüç aşı olduğunu da söyledi.

Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç aşı olduğunu da söyledi.

Kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın koronavirüse yakalandığını da belirten Mengüç, sevenlerinden dua istedi.

"Gözyaşlarını tutamadı"

Mengüç yayında Muğla ve Antalya’da devam eden yangınlarda yaşamını yitiren insanlar, yanarak kül olan ormanlar ve ormanlarda yaşayan canlılar için gözyaşlarını tutamadı.

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Mengüç, "Allahım bize rahat nefes almayı nasip etsin, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Allah öyle bir yağmur yağdırsın ki yangın bölgelerindeki tüm yağmurları söndürsün, yayını dinleyen herkesi çok seviyorum, herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Etiketler tarık mengüç koronavirüs aşı
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