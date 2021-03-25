Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu

Eşi Meghan Markle ve oğluyla birlikte İngiltere'den ayrılan Prens Harry'nin, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren bir şirkette müdür yardımcılığı yapacağı öğrenildi.

Amerikalı oyuncu ve manken Meghan Markle ile 2018 yılında dünyaevine giren Prens Harry, yakın zamanda kraliyet ailesindeki tüm görevlerini bırakarak İngiltere'den ailesiyle birlikte ayrılmıştı.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPACAK

Kendisine Amerika'da kraliyetten uzakta bir yaşam kuran Prens Harry, maddi desteğin kesilmesinin ardından yeni işini de buldu. Yaptığı bir röportajda yeni işi hakkında konuşan Prens Harry, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren BetterUp Inc. adlı şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacağını söyledi.

"İNSANLARIN YAŞAMLARINDA ETKİ YARATMAK İSTİYORUM"

Yeni görevinde ürün strateji kararları, yardım kuruluşlarıyla iletişim ve sözcülükten sorumlu olacağını kaydeden Harry, "Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum. Proaktif antrenörlük ve mentorluk insanların gelişmelerinde sınırsız olanak sağlıyor ve farkındalığı artırarak daha iyi bir yaşam sunuyor" ifadelerini kullandı.