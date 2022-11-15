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Kuşum Aydın son haliyle şaşırttı

Kuşum Aydın son haliyle şaşırttı
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Kuşum Aydın uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Magazin programına konuk olan Kuşum Aydın değişimi ile şoke etti.

Yaptığı şovlarla, şarkılarla bir döneme damga vuran Kuşum Aydın uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın konuğu olan Kuşum Aydın geçirdiği değişim ile şaşkınlık yarattı. Aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü isim canlı yayında vasiyetini de açıklayarak "Ölürsem mezarıma gelmesinler" dedi. 

"Sosyal medyada bile paylaşmasınlar"

Yeni imajıyla 2. Sayfa’ya konuk olan Kuşum Aydın vasiyetini de açıkladı. Kuşum Aydın konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.

Etiketler Kuşum Aydın aydın
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