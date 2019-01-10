Leman Sam: ''İyi ki senin gibi bir kızım yok''

Oynadığı dizide entrikalarla dolu karaktere hayat veren Şevval Sam ile şarkıcı annesi Leman Sam, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuştu.

"O ÇITAYI GEÇMEM İMKANSIZ"

"İkimiz de ayrı ayrı albüme giriyoruz" diyen Şevval Sam, "Annenizle aranızda tatlı bir rekabet oluyor mu?" sorusuna, "Benim o çıtayı geçmem imkansız. Rekabet olamaz" yanıtını verdi.

Anne Sam ise "Boynuzun kulağı geçmesi lazım. İki kızım da benden çok ötede. Bu nedenle halimden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"Kızınınız oyuncuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine araya giren Şevval Sam, "Normalde dizi izlemez. Anneme dizi izletmeye başladım" şeklinde konuştu.

'İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR KIZIM YOK'

67 yaşındaki sanatçı, "Kızım bu kez ters köşe bir rolde. Herhalde 'nefret edecekler' dedim. Bir gün artık dayanamadım. 'İyi ki senin gibi bir kızım yok' diye mesaj yazdım. 'Ender' diye bir kızım olsun istemezdim" sözleriyle, ilginç bir itirafta bulundu.