Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu

"Türkiye'nin sosyete etçisi" olarak tanınan Nusret'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki restorannın kapısındaki izdiham herkesi şaşırttı.

"Salt Bae" hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranı önündeki izdiham gündem oldu.

Özellikle Nusret'i yakından görmek ve "Salt Bae" şovunu izlemek isteyen binlerce kişi aynı anda Nusret'in Londra'daki restoranına hücm etti.

Nusret Gökçe'nin son paylaşımında da restoranının önünde kalabalık ve uzun kuyruklar olduğu görüldü.

"Do you love me if you love me than I love you too (Beni seviyor musun? Eğer beni seviyorsan ben de seni seviyorum.) notuyla paylaşılan videoda Gökçe'nin tuz serpme hareketini yaptığı, müşterilerin de onunla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdiği görüldü.

Gökçe'nin, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da da çok sayıda restoranı bulunuyor.

Haber3.com Haber Merkezi