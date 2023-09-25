  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mahsun Kırmızıgül setlere geri dönüyor

Mahsun Kırmızıgül setlere geri dönüyor

Mahsun Kırmızıgül setlere geri dönüyor
Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül, yeni bir dizi projesiyle setlere geri dönüyor. Kırmızıgül, dizinin yönetmeliğini yapacak.

Son olarak Prestij Meselesi filmiyle seyirci karşısına çıkan Mahsun Kırmızıgül, dizi setlerine dönme kararı aldı. 8 yıllık aranın ardından sete dönen Kırmızıgül, kod adı G.A.D olan bir dizide yapım ortağı ve genel yönetmen olarak yer alacak.

OYUNCU SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Boyut Film ile Med Yapım'ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D. Son olarak 2015'te 'Şehrin Melekleri' adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak.

Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin Kapadokya ve Karadeniz’de çekilmesi planlanıyor. G.A.D. kod adlı dizinin senaryosunu daha önce ‘Aşk Yeniden’ ve ‘Hercai’yi de yazan Feraye Şahin kaleme alıyor.

Etiketler mahsun kırmızıgül set dizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi
Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
İlahiyatçı yazar başörtüsünü çıkardı
Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi sarsacak iddia: ''Elime bir CD geçti'' diyerek açıkladı
Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar
MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak yerel seçim pazarlığı
Ece Ronay'dan yardım çığlığı: ''Başıma gelebilecek her şeyin sorumlusu eski eşim''
Filenin Sultanı'ndan müjdeli haber! Bizzat kendisi duyurdu
Önce vatandaşa ardından da polise saldırdılar
İstanbul'un imar planları ve kentsel dönüşümler sil baştan