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  3. 01 Şubat 2020 10:56

Manuş Baba ''Eteği Belinde'' için tazminat ödeyecek

Besteci Atilla Yılmaz, 'Eteği Belinde' şarkısı için Manuş Baba’ya (Mustafa Özkan) açtığı davayı kazandı.

Manuş Baba ''Eteği Belinde'' için tazminat ödeyecek
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, 'Senden Gayri' adlı eserinin kendisinden izin almadan değiştirilerek 'Eteği Belinde' şarkısında kullanıldığını öne sürmüş, Manuş Baba ve Kınay Organizasyon Danışmanlık şirketinden şikâyetçi olmuştu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre mahkeme, Yılmaz’ın eserinin 'Eteği Belinde' şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek davalıların 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 
 
 
 

Hürriyet

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