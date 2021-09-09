MasterChef Azize çılgına döndü: ''Ben bunlara dalarım''

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gergin dakikalar yaşandı. Takım arkadaşları tarafından eleştirilen Azize, ''Ben bunlara dalarım'' diyerek tepki gösterdi.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şeflerin isteği doğrultusunda sokak yemeklerini yaptı.

DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN OLDU

Menüde ise balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı yer aldı. Bu yemekleri yapması için takımlara yetmiş dakika süre verildi. Süre sonunda tadım yaparak oy birliği ile karar veren şefler, 4-3'lük skorla mavi takımın kazandığını açıkladı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bu sefer de bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Danilo Zanna'nın imza tabağını yapan yarışmacılardan dokunulmazlığı kazanan isim Hamza oldu.

"BEN BUNLARA DALARIM"

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi. Eleme adaylarının belirlendiği oylamada ise gergin anlar yaşandı. Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olan Azize, rakip takımın yarışmacılarına dönerek "Ben bunlara dalarım. Bundan sonra her şey de yiyecekleri kişi benim" dedi.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Altı yarışmacı arasında yapılan oylama sonucunda Dilara 4, Safanur 5 kez isimleri yazıldı. Son olarak Hamza'nın vereceği oylar ile haftanın ikinci eleme adayı Safanur oldu.