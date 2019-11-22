MasterChef'te elenen isim Demet Akalın'ı üzdü

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Yasin, Suna, Kıvanç ve Batuhan'ın eleme potasına kaldığı yarışmaya veda eden isim Suna oldu. Elendiğini öğrendikten sonra ve arkadaşlarıyla veda ederken gözyaşlarına boğulan Suna'nın yarışmadan ayrılışı en çok da şarkıcı Demet Akalın'ı kızdırdı.

"MASTERCHEF BİZİM İÇİN BİTTİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmaları ailesiyle birlikte yakından takip eden Demet Akalın, yarışmadan Kıvanç yerine Suna'nın elenmesine sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç, sağ ol MasterChef bizim için bitti. By by"

SUNA'NIN MEKANINA GİTMİŞTİ

Yarışmada Suna'yı tutan Demet Akalın, sevgisini göstermek ve yarışmacıyla tanışmak için işlettiği mekana bile gitmişti. Akalın'a mükellef bir kahvaltı masası hazırlayan Suna, bu anları da Instagram hesabından paylaşmıştı.