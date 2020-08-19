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  3. 19 Ağustos 2020 09:46

Matrix 4 için vizyon tarihi belli oldu

Matrix 4 hakkında konuşan oyuncu Keanu Reeves, korona virüsünün Matrix 4’ün yapım ritmini kesintiye uğratmadığını ifade etti. Reeves’e göre korona virüsü, Matrix 4’ün vizyon tarihini etkilemeyecek.

Matrix 4 için vizyon tarihi belli oldu
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WebTekno‘nun haberine göre, Bill & Ted serisinin yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden izleyicilerle bir araya geleceği devam filmi Bill & Ted 3: Face the Music için bir röportaj veren Keanu Reeves, merak edilen Matrix 4 hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Konunun Matrix 4’ün ertelenip ertelenmeyeceğine gelmesi üzerine, “Şov devam etmeli” diyen Reeves, “Bilirsiniz, bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum” sözleriyle film ekibinin salgın öncesindeki motivasyonuyla çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Matrix 4 için vizyon tarihi son olarak 22 Nisan 2022 olarak açıklandı.Senaryosunu, ilk üç filmin senaristlerinden Lana Wachowski’nin yazdığı Matrix 4’te Keanu Reeves’in yanı sıra Carrie-Anne Moss da yer alıyor.

 
 
 

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Matrix 4 , Keanu Reeves
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