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Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı

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Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bir kafede yaptığı dans gösterisi ile gündeme geldi.

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evleneceği konuşulan Mehmet Ali Erbil, son gittiği lokantada masa masa dolaşarak Arap turistlerden para topladı.

MEHMET ALİ ERBİL MASA MASA DOLAŞIP PARA TOPLADI 

Gittiği lokantada eline şapka alarak masaları dolaşan Mehmet Ali Erbil, turistlerin yanına giderek 'Yallah yallah' diyerek para topladı. Etraftaki Arap turistler etrafına şaşkın şakın bakarken, Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra masadan ayrıldı. O anları kaydeden vatandaşın yayınladığı video, sosyal medyayı salladı. 

TGRT HABER

Etiketler mehmet ali erbil para para toplama
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