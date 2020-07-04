Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a sapık şoku!

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, saplantılı hayran şoku yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde birkaç kez evinin etrafından bir kişinin dolaştığını fark eden Coşkun, evinin gözetlendiğini fark etti. Aynı kişinin kendisine mesaj attığını gören Coşkun, soluğu karakolda aldı.

"BENİMLE AYNI YASTIĞA BAŞ KOYACAKSIN"

Sabah'ta yer alan habere göre: Evini gözetleyen kişinin sosyal medyadan kendisine mesaj attığını gören Coşkun, büyük panik yaşadı. Saplantılı hayran, mesajda "Benim olacaksın. Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar kalbini sökerim. Benimle aynı yastığa baş koyacaksın, benim olana kadar sağında solunda her yerinde ben olacağım. Nefesin kadar yakın olacağım" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Mesajlar sonrası büyük panik yaşayan ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ"

Yine bir gün ablasıyla sahilde yürüyüşe çıkan Coşkun, peşinde evini gözetleyen şahsı gördü. Önce hayal olduğunu zanneden Coşkun, eve geri dönmek istediğindeyse şahsın kendisini takip ettiğini fark etti. 155 polis imdat hattını arayarak yardım isteyen genç kadın şahsın kendisine yaklaşmamasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve 6284 sayılı kanun kapsamında kimliği tespit edilen Memet İ.'nin, Tuğba Coşkun'a yönelik, yaklaşmamasına, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar verildi.