Mehmet Yalçınkaya'nın 18 yaşındaki kızı, bikinili pozlarıyla olay oldu

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

MasterChef Türkiye'nin sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya'nın 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen oldu.

Şimdilerde Dominik'te tatil yapan Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

Instagram'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya, sarı bikinili pozlarını paylaştı. Ailesiyle tatilde olan Yalçınkaya, bikiniyle bir ağacın gövdesine uzanarak poz veren Sude Yalçınkaya, o anları "Yaz bebeğim" notuyla paylaştı.

Sude Yalçınkaya, 3 gün önce yayınladığı bir pozunu da "Yanlış bir şekilde neden yanmamalısınız, işte bu yüzden" diyerek paylaşmıştı.

Kızının paylaşımını gören Mehmet Yalçınkaya ise "Sana demiştik" yorumunu yaptı.