Son seçim anketi açıklandı: ''İktidar değişiyor''

CHP'nin yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi olarak büyük bir zaferle çıktığı yerel seçimlerin ardından yapılan "Bu pazar seçim olsa" anketinden "iktidar değişikliği" çıktı.

Ser-Ar Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve genel seçim eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan yeni bir anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Anket kapsamında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilirken çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre, iktidar partisi AK Parti’nin oy oranında kayıp devam ediyor. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 35,58 oy alan AK Parti, bu ankette yüzde 27’ye geriledi. Bu düşüş, partinin tabanında yaşanan erimenin sürdüğünü gösteriyor.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde birinci parti olarak çıkan CHP, bu başarısını genel seçim eğilimlerine de yansıtmış görünüyor. 2023 genel seçimlerinde yüzde 25 oy alan ve sonrasında gerçekleştirilen belediye seçimlerinde yüzde 37 oy oranına ulaşan CHP, bu ankette yüzde 31,9 oy oranıyla Türkiye genelinde birinci parti konumunda yer aldı.

Anket, diğer partilerin de oy oranlarını ortaya koydu. DEM Parti ve MHP’nin oy oranı yaklaşık olarak yüzde 9 civarında seyrederken, her iki partinin de önemli bir tabana sahip olduğu görüldü. Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 6.7 iken, ardından gelen Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 5.8 olarak ortaya çıktı.

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri İYİ Parti’nin oy oranındaki ciddi düşüş oldu. Son genel seçimlerde yüzde 9,9 oy alan İYİ Parti, bu ankette yüzde 3,3 oranında kaldı. Bu sonuç, partinin seçmen nezdinde ciddi bir destek kaybı yaşadığını gösteriyor.