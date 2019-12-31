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  3. 31 Aralık 2019 21:50

Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı fotoğrafına beğeni yağdı

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşalayarak gündeme gelen ve fotoğraflarıyla olay yaratan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı fotoğrafına beğeni yağdı
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Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yeni yılı paylaştığı cesur pozuyla kutladı. Kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçileriyle paylaşan Taşkın'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yeni yıl pozuyla adeta takipçilerini büyüledi.

Instagram hesabında 587 bin takipçisi bulunan ünlü fenomen, göğüs dekolteli yeni yıl pozunu "Bu yıldan dileğiniz ne? Benim daha fazla kar küresi ve kırmızı iç çamaşırı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Merve Taşkın'ın kırmızı iç çamaşırlı paylaşımına kısa sürede 9 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

KÜVET POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde küvet pozuyla bir kez daha gündem olmuştu. Ünlü fenomen paylaşımın altına, ''uzun süre bakınca gözünüz bozuluyor'' yorumunu yapmıştı. Taşkın'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti

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