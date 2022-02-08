Miray Daner ve Oğulcan Engin'den romantik poz

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu Miray Daner ile aşk yaşıyor.

Ünlü çift aşk pozlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Daner, sevgilisi ile romantik pozunu kalp emojisi ile paylaştı.