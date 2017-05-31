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  3. 31 Mayıs 2017 15:26

Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu: Evleniyoruz

Geçtiğimiz hafta 9 yıllık eşinden boşanan Mustafa Ceceli, sevgilisi Selin İmer ile evleneceğini açıkladı.

Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu: Evleniyoruz
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Mustafa Ceceli yeni aşkıyla ABD'ye uçtu Mustafa Ceceli yeni aşkıyla ABD'ye uçtu

Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım'dan 6 gün önce boşandı. Boşanmanın hemen ardından sosyetik güzel Selin İmer ile yaşadığı aşk yaşamaya başlayan Ceceli'den beklenen açıklama geldi.

AŞKI DOĞRULADI

Ortaya çıkan aşk fotoğraflarından sonra Mustafa Ceceli'nin Miami'ye gittiği biliniyordu. Ceceli sessizliğini bozdu ve bir basın açıklaması ile bu aşkı doğruladı.

İşte Mustafa Ceceli'nin açıklaması:

Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Defalarca dile getirmeme rağmen hala anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatayım; Ahmed Hulusi bir şeyh değildir, cemaati yoktur, kimsenin hayatına karışmaz... Dolayısıyla 'birlikte yanına gitmişler' benzeri, iftiralara şaşırıyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da.

"DÖNÜNCE EVLENECEĞİZ"

Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz... Dönünce evleneceğiz.

sosyete , selin imer , mustafa ceceli , evlilik